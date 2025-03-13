Токаев узаконил соглашение с Россией о параллельной работе единых энергосистем

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Президент Казахстана подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации».
Текст закона опубликован в правительственном издании «Казахстанская правда».
Согласно соглашению, объемы электроэнергии, которую Россия продает Казахстану, будут ежегодно согласовываться и корректироваться.
В документе указано, что покупку электрической энергии, передаваемой из России для покрытия планового объема потребления в Казахстане, не покрываемого казахстанскими энергопроизводящими организациями, планируется осуществлять на коммерческой основе.
Определена стоимость покупки и продажи электроэнергии по договорам, заключенным между KEGOC и «Интер РАО ЕЭС».
В документе также оговаривается, что энергетическая система России поддерживает частоту и напряжение в допустимых пределах в Единой энергетической системе (ЕЭС) Казахстана, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением.