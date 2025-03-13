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Токаев узаконил соглашение с Россией о параллельной работе единых энергосистем

Ранее документ прошел горнило обсуждения в казахстанском парламенте.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Президент Казахстана подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации».

Текст закона опубликован в правительственном издании «Казахстанская правда».

Согласно соглашению, объемы электроэнергии, которую Россия продает Казахстану, будут ежегодно согласовываться и корректироваться.

В документе указано, что покупку электрической энергии, передаваемой из России для покрытия планового объема потребления в Казахстане, не покрываемого казахстанскими энергопроизводящими организациями, планируется осуществлять на коммерческой основе.

Определена стоимость покупки и продажи электроэнергии по договорам, заключенным между KEGOC и «Интер РАО ЕЭС».

В документе также оговаривается, что энергетическая система России поддерживает частоту и напряжение в допустимых пределах в Единой энергетической системе (ЕЭС) Казахстана, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением.