В марте в Башкирии примут закон, запрещающий иноагентам быть депутатами.

В результате будут изменены республиканские законы «О Главе РБ» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая РБ». Перечень оснований, по которым могут досрочно прекращаться полномочия, дополнят новым пунктом. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое решение продиктовано интересами национальной безопасности, поскольку доступ должностных лиц, находящихся под иностранным влиянием, к конфиденциальной информации, может нанести вред интересам страны.