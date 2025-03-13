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В марте в Башкирии примут закон, запрещающий иноагентам быть депутатами

В марте в Башкирии примут закон, запрещающий иноагентам быть депутатами.

Источник: Башинформ

Законопроект, по которому будут досрочно прекращаться полномочия лиц, признанных иноагентами, замещающих должности в органах публичной власти, в марте в окончательном чтении рассмотрит Госсобрание Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В результате будут изменены республиканские законы «О Главе РБ» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая РБ». Перечень оснований, по которым могут досрочно прекращаться полномочия, дополнят новым пунктом. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое решение продиктовано интересами национальной безопасности, поскольку доступ должностных лиц, находящихся под иностранным влиянием, к конфиденциальной информации, может нанести вред интересам страны.