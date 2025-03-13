Лукашенко отметил успешное развитие сотрудничества между Минском и Ватиканом

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала Понтификата, текст его поздравления опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».
По словам главы государства, в Беларуси ценят и уважают мудрое отношение понтифика к вопросам поддержки добрососедства и взаимопонимания между народами, а также ценят направленность его духовных усилий на проповедование идеалов милосердия и любви к ближнему.
При этом белорусский лидер отметил успешное развитие сотрудничества между Минском и Ватиканом. Он также считает, что открытие в этом году дипмиссии Беларуси при Святом Престоле позволит достичь качественно нового уровня взаимодействия.
«Уверен, что ваша пасторская деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению мира и согласия, сохранению христианских ценностей», — говорится в поздравлении.
Как подчеркнул Лукашенко, в Беларуси чувствуют личную заботу Папы о благополучии верующих и единстве общества. Президент также пожелал понтифику здоровья и долголетия.