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Лукашенко отметил успешное развитие сотрудничества между Минском и Ватиканом

Президент считает, что открытие в этом году белорусской дипмиссии при Святом Престоле позволит достичь качественно нового уровня сотрудничества с Ватиканом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала Понтификата, текст его поздравления опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

По словам главы государства, в Беларуси ценят и уважают мудрое отношение понтифика к вопросам поддержки добрососедства и взаимопонимания между народами, а также ценят направленность его духовных усилий на проповедование идеалов милосердия и любви к ближнему.

При этом белорусский лидер отметил успешное развитие сотрудничества между Минском и Ватиканом. Он также считает, что открытие в этом году дипмиссии Беларуси при Святом Престоле позволит достичь качественно нового уровня взаимодействия.

«Уверен, что ваша пасторская деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению мира и согласия, сохранению христианских ценностей», — говорится в поздравлении.

Как подчеркнул Лукашенко, в Беларуси чувствуют личную заботу Папы о благополучии верующих и единстве общества. Президент также пожелал понтифику здоровья и долголетия.