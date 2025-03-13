Новые штрафы вступили в силу в Казахстане

Также более строгое наказание последует за нарушение правил проезда железнодорожных переездов (статья 607) — оно увеличено с 10 до 20 МРП (с 39 320 тенге до 78 640 тенге). А если это привело к повреждению какого-либо имущества или причинило материальный ущерб, то автолюбителей лишат права вождения на 9 месяцев.