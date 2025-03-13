Ачинск: курс на устойчивое развитие

Этот проект будет способствовать росту спроса на зерно. В рамках развития ачинской площадки ожидается создание стабильного ежегодного спроса на зерно в объеме 635 тысяч тонн. Из этого объема 330 тысяч тонн составит рапс, 198 тысяч тонн — пшеница, 16,5 тысяч тонн — рожь и 90 тысяч тонн — фуражные зерновые культуры. Проект предусматривает экономию логистических расходов сельхозтоваропроизводителей Красноярского края за счет значительного сокращения транспортного плеча при доставке зерна. Это не только улучшит экономику производства, но и повысит маржинальность в агросекторе. Кроме того, появится возможность ввести в севооборот не менее 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что создаст около 480 новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства, переработки и логистики. Также повысится спрос на обучение и привлечение квалифицированных специалистов в эти отрасли. Проект окажет положительное влияние на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры региона, а также приведет к обновлению основных фондов сельского хозяйства и перерабатывающих мощностей в Красноярском крае. Одним из важных результатов реализации проекта станет увеличение объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью из Красноярского края, что обеспечит дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет.