Ачинск: курс на устойчивое развитие

Благодаря реализации различных проектов, одним из которых является Технопарк АХП (Ачинскхлебопродукт), город делает шаги в сторону экономической стабилизации и роста.
Технопарк АХП представляет собой уникальную промышленную площадку, где группа частных инвесторов реализует проекты, направленные на развитие города и его экономики. Здесь осуществляется выполнение ряда инвестиционных инициатив. Важным элементом технопарка является элеваторный комплекс, на модернизацию и ремонт технологического оборудования которого было вложено более 170 миллионов рублей. В сезон 2023−2024 г на ачинском элеваторе заложено на хранение 60 тысяч тонн интервенционного зерна.
Длина тупиков на промышленной площадке составляет 11 км, что открывает возможности для эффективной логистики. Проект «Управление транспортно-логистической инфраструктурой», осуществляемый транспортной компанией ТК ПАРК, предлагает широкий спектр услуг: подачи-уборки, взвешивания, отстоя вагонов. В настоящее время на территории предприятия находится более 300 вагонов, партнеры компании — РЖД, Федеральная грузовая компания, Втормет, Маркир+, Желдоральянс. ТК ПАРК успешно осуществляет внутренние, экспортно-импортные и транзитные перевозки как по России, так и за рубежом.
Одной из актуальных проблем Ачинска является дефицит тепла в городе, который составляет порядка 300 Гкал. Энергетическая компания ТК Восток уже занимается проектом по реконструкции котельной и теплотрассы. Сегодня к котельной подключены важнейшие социальные объекты города, включая медицинские учреждения и образовательные учреждения.
В ближайшие годы запланированы новые крупные инвестиционные проекты, такие как реконструкция сортовой мельницы с объемом переработки 214 500 тонн в год и общими инвестициями в размере 980 миллионов рублей. Проект принадлежит ООО Группа Продовольствие.
Также планируется строительство контейнерного терминала, который позволит осуществлять отгрузку контейнеров не только по всей России, но и в Китай и соседние страны.
Один из наиболее значительных проектов, инициаторы которого АО ТЭКС совместно с Группой Продовольствие, — завод по переработке масляничных культур производительностью 1000 тонн в сутки с планируемым объемом переработки 330 тысяч тонн рапса в год. Сумма инвестиций составит более 3 миллиардов рублей. Это производство обеспечит сотни новых рабочих мест и позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет региона.
Этот проект будет способствовать росту спроса на зерно. В рамках развития ачинской площадки ожидается создание стабильного ежегодного спроса на зерно в объеме 635 тысяч тонн. Из этого объема 330 тысяч тонн составит рапс, 198 тысяч тонн — пшеница, 16,5 тысяч тонн — рожь и 90 тысяч тонн — фуражные зерновые культуры. Проект предусматривает экономию логистических расходов сельхозтоваропроизводителей Красноярского края за счет значительного сокращения транспортного плеча при доставке зерна. Это не только улучшит экономику производства, но и повысит маржинальность в агросекторе. Кроме того, появится возможность ввести в севооборот не менее 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что создаст около 480 новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства, переработки и логистики. Также повысится спрос на обучение и привлечение квалифицированных специалистов в эти отрасли. Проект окажет положительное влияние на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры региона, а также приведет к обновлению основных фондов сельского хозяйства и перерабатывающих мощностей в Красноярском крае. Одним из важных результатов реализации проекта станет увеличение объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью из Красноярского края, что обеспечит дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет.
Всего для развития Технопарка АХП предполагается инвестировать более 5,5 млрд рублей. Таким образом, благодаря продвижению инвестиционных проектов, Ачинск активно движется в сторону устойчивого развития, используя свои ресурсы и возможности для создания прочной экономической базы. Инвестиции в инфраструктуру и новые технологии формируют конкурентоспособную и устойчивую экономику, что делает город привлекательным для новых инвесторов и активистов. Ачинск уверенно смотрит в будущее, готовясь к новым вызовам и возможностям, стремясь к повышению качества жизни своих жителей и экономической независимости.