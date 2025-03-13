Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1114-й

8:59 Москва рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня на Украине, однако о завершении боевых действий полностью можно будет говорить после достижения всеобъемлющего мирного соглашения, сообщил в интервью The Wall Street Journal посол России в Великобритании Андрей Келин.
8:47 При освобождении территорий Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли, рассказал командир подразделения Апти Алаудинов.
8:35 Прекращение огня на Украине имеет смысл для России, но также для нее «будет много негативных моментов», заявил президент США Дональд Трамп.
8:26 15 стран выразили интерес к участию в обеспечении мира на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи с главами военных ведомств Германии, Италии, Польши и Великобритании.
8:20 Командование группировки войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению Курской области, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
8:15 Пожар на промышленном объекте произошел в результате падения БПЛА в хуторе Калининский Ростовской области, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
8:13 Украинская армия израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США, сообщает Associated Press со ссылкой не неназванного американского чиновника и украинского депутата, члена комитета по обороне страны.
По данным агентства, Вашингтон предоставил Киеву менее 40 ракет, ~они закончились еще в конце января~.
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8:07 В Калужской области при падении беспилотника начался пожар на промышленном предприятии, возгорание уже потушили, пострадал один сотрудник, сообщил губернатор.
8:04 ? Средства ПВО уничтожили за ночь 77 украинских беспилотников над территориями Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1114-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.