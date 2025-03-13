Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1114-й

Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 77 беспилотников. Операция по освобождению Курской области от ВСУ вошла в завершающую стадию. Украинская армия израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США, еще в конце января, сообщило Associated Press. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что интерес к участию в обеспечении мира на Украине выразили 15 стран. «Газета.Ru» ведет хронику событий.