«Ведомости» узнали о возможной отставке нескольких губернаторов

Тогда же депутат Госдумы, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов стал главой Тамбовской области вместо Максима Егорова. В том же месяце сменились руководители Республики Коми и Еврейской автономной области (ЕАО): первую возглавил экс-глава ЕАО Ростислав Гольдштейн (бывший губернатор Владимир Уйба ушел в Минобороны), а врио губернатора ЕАО стала глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.