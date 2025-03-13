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«Ведомости» узнали о возможной отставке нескольких губернаторов

Газета назвала в числе тех глав регионов, кто может покинуть свой пост, семь губернаторов — Ленинградской, Свердловской, Костромской областей, Карелии и Чувашии, Ненецкого автономного округа и Краснодарского края.

Источник: Reuters

В России могут произойти перестановки на губернаторских постах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

Среди глав регионов, отставка которых возможна, газета называет:

  • Александра Дрозденко (Ленинградская область, на посту с 2012 года);
  • Вениамина Кондратьева (Краснодарский край, с 2015-го);
  • Олега Николаева (Чувашия, с 2020 года);
  • Сергея Ситникова (Костромская область, с 2012-го);
  • Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ, с 2020 года). Полномочия всех пятерых истекают в этом году;
  • Артура Парфенчикова (Карелия, с 2017-го);
  • Евгения Куйвашева (Свердловская область, с 2012 года), о чьем возможном уходе с поста газета писала в феврале. Собеседники издания говорят, что он может пойти на повышение и получить должность на федеральном уровне.

В то же время источники газеты заявили, что с высокой долей вероятности Бездудный и Николаев сохранят свои посты.

В последние месяцы сменились губернаторы в шести российских регионах. Так, в феврале с поста ушел глава Новгородской области Андрей Никитин, его сменил заместитель Александр Дронов. Врио главы Курской области в декабре стал депутат Госдумы Александр Хинштейн вместо Алексея Смирнова. А в ноябре Ростовскую область возглавил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сменив Василия Голубева.

Тогда же депутат Госдумы, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов стал главой Тамбовской области вместо Максима Егорова. В том же месяце сменились руководители Республики Коми и Еврейской автономной области (ЕАО): первую возглавил экс-глава ЕАО Ростислав Гольдштейн (бывший губернатор Владимир Уйба ушел в Минобороны), а врио губернатора ЕАО стала глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.