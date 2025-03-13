Лукашенко пожелал папе Римскому Франциску здоровья и долголетия, сказав о личной заботе

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Папе Римскому Франциску со словами о том, что чувствуют в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, поздравляя папу римского с годовщиной торжественного начала Понтификата, белорусский лидер подчеркнул, что в Беларуси ценят и уважают мудрое отношение главы католиков к вопросам поддержки добрососедства и взаимопонимания между народами. Также высоко цениться направленность духовных усилий Франциска на проповедование идеалов милосердия и любви к ближнему.
Лукашенко обратил внимание на то, что сотрудничество между Минском и Ватиканом успешно развивается. А в 2025-м с открытием посольства Беларуси при Святом Престоле должно достигнуть качественно нового уровня.
Еще глава Беларуси с уверенностью заявил о том, что пасторская деятельность папы римского и далее будет способствовать укреплению мира и согласия, а также сохранению христианских ценностей. Здесь же он высказался о том, что чувствуют в Беларуси.
— В Беларуси чувствуют вашу личную заботу о благополучии верующих и единстве нашего общества, — подчеркнул белорусский президент.
В завершение Лукашенко пожелал понтифику здоровья, долголетия и «Божьей благодати на пользу его высокой миссии».
Ранее Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.
А в конце февраля белорусский архиепископ Станевский передал папе римскому привет от Лукашенко.
Тем временем Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве 13 марта.