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Лукашенко пожелал папе Римскому Франциску здоровья и долголетия, сказав о личной заботе

Лукашенко пожелал папе Франциску здоровья и долголетия, сказав о личной заботе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Папе Римскому Франциску со словами о том, что чувствуют в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, поздравляя папу римского с годовщиной торжественного начала Понтификата, белорусский лидер подчеркнул, что в Беларуси ценят и уважают мудрое отношение главы католиков к вопросам поддержки добрососедства и взаимопонимания между народами. Также высоко цениться направленность духовных усилий Франциска на проповедование идеалов милосердия и любви к ближнему.

Лукашенко обратил внимание на то, что сотрудничество между Минском и Ватиканом успешно развивается. А в 2025-м с открытием посольства Беларуси при Святом Престоле должно достигнуть качественно нового уровня.

Еще глава Беларуси с уверенностью заявил о том, что пасторская деятельность папы римского и далее будет способствовать укреплению мира и согласия, а также сохранению христианских ценностей. Здесь же он высказался о том, что чувствуют в Беларуси.

— В Беларуси чувствуют вашу личную заботу о благополучии верующих и единстве нашего общества, — подчеркнул белорусский президент.

В завершение Лукашенко пожелал понтифику здоровья, долголетия и «Божьей благодати на пользу его высокой миссии».

Ранее Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.

А в конце февраля белорусский архиепископ Станевский передал папе римскому привет от Лукашенко.

Тем временем Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве 13 марта.