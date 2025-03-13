Главные новости 13 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 марта 2025 года.
Путин посетил Курскую область и может сделать заявление по Украине
Владимир Путин провел совещание в пункте управления группировкой войск в Курской области, где принял доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Президент России поставил задачу разгромить ВСУ, оккупировавшие регион. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что 13 марта Путин сделает заявление по Украине.
В Судже нашли более 100 россиян, числившихся пропавшими без вести
В Судже и других населенных пунктах Курской области российские военные обнаружили более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести. Людей эвакуируют с освобожденной территории, где пока может быть небезопасно, в ПВР или к родственникам. Суджа была под контролем ВСУ с августа 2024 года.
Франция подтвердила готовность 15 стран предоставить Киеву гарантии безопасности
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что 15 государств готовы обеспечить Украине гарантии безопасности после урегулирования конфликта. Главы генштабов стран пока только разрабатывают варианты защиты украинской территории для долгосрочного мира, чтобы потом представить их политическим лидерам.
Две страны Европы могли участвовать в организации удара БПЛА по Москве
Итальянский портал L'antidiplomatico выдвинул версию, что к масштабной атаке украинских дронов на Москву и другие регионы России 11 марта могут быть причастны минобороны Франции и Великобритании. Удар БПЛА был невозможен без поддержки служб внешней разведки, считает автор материала.