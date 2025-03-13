Главные новости 13 марта 2025 года

В Судже и других населенных пунктах Курской области российские военные обнаружили более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести. Людей эвакуируют с освобожденной территории, где пока может быть небезопасно, в ПВР или к родственникам. Суджа была под контролем ВСУ с августа 2024 года.