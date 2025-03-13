Донские депутаты предложили учредить новый праздник

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили учредить новый праздник — День российского кадета. Об этом стало известно на круглом столе, который провёл заместитель спикера парламента Вячеслав Василенко.
По его словам, ряд выпускников кадетских корпусов принимают участие в СВО и награждены за мужество и героизм. Учреждение новой праздничной даты отдаст дань уважения кадетскому движению, а также повысит престиж такого образования и военной службы среди молодых людей.
В Ростовской области работают почти 800 учебных заведений, который носят статус «казачьи» — в том числе и детские сады.
Предполагается, что памятной датой станет 17 февраля. В этот день в 1732 году императрица Анна Иоанновна учредила первое учебное заведение, названное «Кадетский корпус». Предложение будет направлено в Государственную думу, Совет Федерации и Правительство России.