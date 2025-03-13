Патрушев заявил, что Финляндия становится «плацдармом для агрессии» НАТО

США проводят над Финляндией полеты стратегической военной авиации. Так, в июле 2024 года два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве этой страны в рамках учений. «Полеты выполнялись в соответствии с национальным законодательством и нормативными актами Финляндии», — заявили тогда в финских Силах обороны. В ноябре 2024 года два таких же бомбардировщика проводили учения над Финляндией. Помимо них в воздушное пространство страны также вошли два самолета KC-135 Stratotanker и самолет-заправщик KC-46.