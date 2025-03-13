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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

«Пул первого»: Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского госагентства Telegram- канал «Пул первого».

«Старт официального визита в РФ. Первый вылетел в Москву», — говорится в сообщении.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщили в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов и совместная пресс-конференция лидеров.