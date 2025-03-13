В мэрии Екатеринбурга рассказали об итогах переговоров по березовой роще

Между руководством Екатеринбурга и активистами, выступающими против вырубки в березовой роще в Академическом районе, достигнуто компромиссное решение. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Встреча прошла накануне, было найдено компромиссное решение, которое всех устроило. Жилая часть будет перенесена», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Ранее неформальный лидер протестующих Денис Каракоз заявлял, что 12 марта встретился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. По его словам, достигнуто соглашение о сохранении 22 из 25 га березовой рощи. Школу, которую планировалось здесь построить, перенесут с улицы А. Мехренцева на бульвар академика Семихатова.
Напомним, 11 февраля между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. Представитель застройщика — СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») — заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Сам участок был выкуплен у «Дом.РФ». Мэрия не могла повлиять на планы девелопера, поскольку суды различных уровней принимали его сторону.
Впоследствии глава города Алексей Орлов, комментируя конфликт, пояснил, что компания планировала застроить 25 га земли, но мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.
12 февраля Октябрьский районный суд Екатеринбурга ввел обеспечительные меры, включающие запрет на вырубку березовой рощи. С ходатайством о запрете в суд обратились местные жители, которые пытаются добиться охранного статуса для всей территории лесопарка. При этом застройщик планирует в будущем взыскать ущерб за поврежденный забор и простой техники.