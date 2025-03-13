В мэрии Екатеринбурга рассказали об итогах переговоров по березовой роще

Напомним, 11 февраля между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. Представитель застройщика — СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») — заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Сам участок был выкуплен у «Дом.РФ». Мэрия не могла повлиять на планы девелопера, поскольку суды различных уровней принимали его сторону.