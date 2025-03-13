Правила пенсионных выплат планируют изменить в Казахстане

Также поправки вносятся в целях оказания проактивной услуги получателям пенсионных выплат за выслугу лет, достигших общеустановленного пенсионного возраста и не обратившихся за их выплатой в ЕНПФ.

В целях оказания проактивной услуги по пенсионным выплатам из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой, ЕНПФ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, осуществляет сверку с Государственной корпорацией на наличие у указанных лиц в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения назначенных за счет бюджетных средств пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты.