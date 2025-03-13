Лукашенко вылетел из Минска в Москву на переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Россию. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в четверг, 13 марта, около 09.00 утра пресс-служба белорусского лидера сообщила о старте официального визита Александра Лукашенко в Россию.
Накануне «Комсомолка» уже писала о том, что Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве 13 марта.
Кроме двусторонних переговоров, в том числе «один на один» с российским лидером, у белорусского президента в рамках данного официального визита запланирован ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.