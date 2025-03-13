«Собирают деньги, а как проблема — в кусты»: Текслер призвал сократить количество управляек в Челябинской области

Управляющих компаний в Челябинской области стало больше, чем в Москве. Сегодня их насчитывается 530. При этом качество работы намного хуже. Об этом на форуме-практикуме «ЖКХ в развитии» заявил губернатор Алексей Текслер.
— 10 лет назад у нас такая же вакханалия была в сфере территориальных сетевых организаций, — привел пример глава региона. — Брали в управление, собирали деньги, как только любая проблема, сразу в кусты. В сфере управляющих компаний во многом схожая ситуация. Никого нет, никаких услуг толком оказать не могут, только деньги собирают до первой проблемы.
Губернатор сообщил, что назрело ужесточение требований. Самое большое количество жалоб в сфере ЖКХ поступает именно на управляйки. Изменение требований коснутся материально-технического оснащения, профстрандартов и минимальной штатной численности.
— Должны быть люди, техника, квалификация, — сказал Текслер. — Сейчас только руководитель прошел какие-то курсы, все — можно управляющую организацию создавать, но этого недостаточно.
Также губернатор предложил увеличить срок, на который управлящая организация назначается органами местного самоуправления — с одного до трех лет. Такая процедура проводится для проблемных домов.
— Сейчас этот механизм очень редко работает, — заявил глава региона. — Полгода делают вид, что что-то делают, а потом объясняют, почему не получилось. Поэтому мы предлагаем увеличить срок управления многоквартирными домами с 1 года до 3 лет, чтобы назначенная организация совершенно точно понимала, что должна этим заниматься, а не делать вид.
Текслер подчеркнул, что если понадобится, регион инициирует поправки в федеральный закон, чтобы ужесточить требования к работе управляющих компаний.