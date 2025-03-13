«Собирают деньги, а как проблема — в кусты»: Текслер призвал сократить количество управляек в Челябинской области

— 10 лет назад у нас такая же вакханалия была в сфере территориальных сетевых организаций, — привел пример глава региона. — Брали в управление, собирали деньги, как только любая проблема, сразу в кусты. В сфере управляющих компаний во многом схожая ситуация. Никого нет, никаких услуг толком оказать не могут, только деньги собирают до первой проблемы.