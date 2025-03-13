Андрей Бочаров поручил досрочно открыть пожароопасный сезон из-за жаркой погоды

— Эта мера позволит провести более качественную подготовку к периоду повышенной опасности возникновения пожаров в лесах. Уже сегодня на территории лесничеств специалисты обследуют и выявляют участки, на которых возможны возгорания сушняка, следят за соблюдением правил нахождения в лесу, — подчеркнули в пресс-службе обладмина.