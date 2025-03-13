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Андрей Бочаров поручил досрочно открыть пожароопасный сезон из-за жаркой погоды

В 2025 году из-за резкого потепления и отсутствия осадков пожароопасный сезон начнётся в Волгоградской области на несколько недель раньше срока, с 20 марта. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: Reuters

— Эта мера позволит провести более качественную подготовку к периоду повышенной опасности возникновения пожаров в лесах. Уже сегодня на территории лесничеств специалисты обследуют и выявляют участки, на которых возможны возгорания сушняка, следят за соблюдением правил нахождения в лесу, — подчеркнули в пресс-службе обладмина.

Кроме того, властям всех уровней, а также спасательным и пожарным службам предписано активизировать меры профилактики возгораний.

В частности, глава региона поручил провести комплексные учения, в рамках которых специалистам вместе с чиновниками всех уровней предстоит отработать алгоритм действий для ликвидации лесных пожаров.

Отдельное направление, которому будет уделено особое внимание — информирование населения. Это, по мнению специалистов, должно купировать основную причину возникновения крупных ЧП — человеческий фактор.

Активизировать усилия муниципалитетам предстоит и для создания противопожарных заграждений вокруг населённых пунктов и СНТ. Также будут сформированы патрули для мониторинга пожарной обстановки.