Андрей Бочаров поручил досрочно открыть пожароопасный сезон из-за жаркой погоды

— Эта мера позволит провести более качественную подготовку к периоду повышенной опасности возникновения пожаров в лесах. Уже сегодня на территории лесничеств специалисты обследуют и выявляют участки, на которых возможны возгорания сушняка, следят за соблюдением правил нахождения в лесу, — подчеркнули в пресс-службе обладмина.
Кроме того, властям всех уровней, а также спасательным и пожарным службам предписано активизировать меры профилактики возгораний.
В частности, глава региона поручил провести комплексные учения, в рамках которых специалистам вместе с чиновниками всех уровней предстоит отработать алгоритм действий для ликвидации лесных пожаров.
Отдельное направление, которому будет уделено особое внимание — информирование населения. Это, по мнению специалистов, должно купировать основную причину возникновения крупных ЧП — человеческий фактор.
Активизировать усилия муниципалитетам предстоит и для создания противопожарных заграждений вокруг населённых пунктов и СНТ. Также будут сформированы патрули для мониторинга пожарной обстановки.