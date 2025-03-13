Reuters: Россия передала США список условий для прекращения конфликта на Украине

Тема перемирия была поднята после встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления. После этого американские власти заявили, что теперь «мяч на стороне России». Президент США Дональд Трамп сказал, что ждет согласия Кремля на немедленное прекращение огня. Также глава Белого дома анонсировал визит представителей американской администрации в Россию с целью обсудить предложение.