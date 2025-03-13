Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

В Кремле сегодня пройдут переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам текущей международной ситуации.