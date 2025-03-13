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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

13 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Внуково, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в аэропорту задействован почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран.

В Кремле сегодня пройдут переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам текущей международной ситуации.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

В программе визита также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.

Белорусско-российский товарооборот за 2024 год составил $51,8 млрд (106,3% к уровню 2023 года), экспорт — $26,3 млрд (104,8%), импорт — $25,5 млрд (108%). За год объем торговли услугами сложился в размере $7,1 млрд (118,3%), в том числе экспорт — $4,3 млрд (119,8%).