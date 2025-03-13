Глава Минэкономики Думитру Алайба заявил о своей отставке

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Министр экономики Молдовы Думитру Алайба сообщил, что уходит в отставку, информацию чиновник разместил на своей странице в соцсети.
«Сегодня я иду на свое последнее заседание правительства. Это были два с половиной года огромного труда, в течение которых я отдавал все свои знания и энергию, чтобы продвинуть дело вперед. Теперь необходим следующий шаг», — отметил Алайба.
По словам чиновника, он продолжит «служить интересам страны столько, сколько потребуется, и где бы я ни находился» и «поддерживать президента Майю Санду, премьер-министра Дорина Речана и команду правительства».
Алайба поблагодарил руководство страны за доверие и заявил что его ведомство «заложило фундамент экономической стабильности».
«На данном этапе я считаю, что необходим новый импульс для ускорения процессов, начатых для обеспечения экономического роста», — подытожил чиновник.
Отметим, что заседание молдавского правительства, которое традиционно проходит по средам, было перенесено с 12 на 13 марта.
Член правящей партии PAS Думитру Алайба возглавил пост министра экономики Молдовы в ноябре 2022 года, сменив ушедшего в отставку Серджиу Гайбу. До назначения возглавлял парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам.