В Хабаровском крае депутаты поддержали законопроект, разрешающий эвтаназию собак

По словам председателя думы Николая Шевцова, эти изменения помогут защитить людей от агрессивных бездомных животных — существующая практика не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения. Законопроект даст возможность желающим приютить животного. Сейчас депутаты проводят консультации с профильными органами исполнительной власти и муниципальными администрациями края, правоохранителями и общественностью. После первого чтения парламентарии подготовят поправки с учетом собранных мнений.