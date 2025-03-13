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В Хабаровском крае депутаты поддержали законопроект, разрешающий эвтаназию собак

Законодательная дума Хабаровского края поддержала проект федерального закона о защите граждан от нападения животных, подготовленного депутатами госдумы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, новый законопроект предоставляет регионам право самостоятельно определять порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. Он разрешает самим устанавливать предельные сроки их содержания в приютах.

По словам председателя думы Николая Шевцова, эти изменения помогут защитить людей от агрессивных бездомных животных — существующая практика не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения. Законопроект даст возможность желающим приютить животного. Сейчас депутаты проводят консультации с профильными органами исполнительной власти и муниципальными администрациями края, правоохранителями и общественностью. После первого чтения парламентарии подготовят поправки с учетом собранных мнений.

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект в первом чтении 18 марта.