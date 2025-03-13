Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в московском аэропорту «Внуково» задействовали почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, отмечали в Кремле.
Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание совместных документов и пресс-конференция лидеров.
Это первая первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост главы Белоруссии.