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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, сообщило госагентство Белта.

Источник: РИА "Новости"

С учетом официального статуса визита в церемонии встречи в московском аэропорту «Внуково» задействовали почетный караул, предусмотрено исполнение гимнов двух стран.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, отмечали в Кремле.

Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание совместных документов и пресс-конференция лидеров.

Это первая первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост главы Белоруссии.