Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, отмечали в Кремле.