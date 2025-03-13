«Туризм и гостеприимство» — что Крым получил по нацпроекту

«В рамках нацпроекта обеспечена финансовая поддержка 41 проекта общественных инициатив на обустройство пляжей. 11 проектов получили поддержку на создание кемпингов и автокемпингов. Предоставлено 35 грантов на развитие инфраструктуры туризма», — перечислил Аксенов меры, реализованные с 2022 по 2024 год.
Также около 4,5 тысяч предприятий отрасли получили господдержку в размере четырех МРОТ на каждого работника и индивидуального предпринимателя. В Алупке за счет 250-миллонной субсидии обновили центральную часть города и объединили в единое архитектурно-культурное пространство объекты туристического показа. Аналогичные работы провели в Феодосии за 143 млн рублей, в Евпатории на комплексное обустройство туристского кода центра города «Малый Иерусалим» направили более 120 млн рублей.
Сейчас, по словам Аксенова, в республике стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки.
«Проект носит название “Город Саки — источник силы и здоровья”. На эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Работы будут завершены к концу 2025 года», — проинформировал Аксенов.
Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт «Золотые пески России». Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.
Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.