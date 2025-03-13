«Туризм и гостеприимство» — что Крым получил по нацпроекту

Также около 4,5 тысяч предприятий отрасли получили господдержку в размере четырех МРОТ на каждого работника и индивидуального предпринимателя. В Алупке за счет 250-миллонной субсидии обновили центральную часть города и объединили в единое архитектурно-культурное пространство объекты туристического показа. Аналогичные работы провели в Феодосии за 143 млн рублей, в Евпатории на комплексное обустройство туристского кода центра города «Малый Иерусалим» направили более 120 млн рублей.