Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Туризм и гостеприимство» — что Крым получил по нацпроекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», преобразования продолжатся на западном побережье республики. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках нацпроекта обеспечена финансовая поддержка 41 проекта общественных инициатив на обустройство пляжей. 11 проектов получили поддержку на создание кемпингов и автокемпингов. Предоставлено 35 грантов на развитие инфраструктуры туризма», — перечислил Аксенов меры, реализованные с 2022 по 2024 год.

Также около 4,5 тысяч предприятий отрасли получили господдержку в размере четырех МРОТ на каждого работника и индивидуального предпринимателя. В Алупке за счет 250-миллонной субсидии обновили центральную часть города и объединили в единое архитектурно-культурное пространство объекты туристического показа. Аналогичные работы провели в Феодосии за 143 млн рублей, в Евпатории на комплексное обустройство туристского кода центра города «Малый Иерусалим» направили более 120 млн рублей.

Сейчас, по словам Аксенова, в республике стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки.

«Проект носит название “Город Саки — источник силы и здоровья”. На эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Работы будут завершены к концу 2025 года», — проинформировал Аксенов.

Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт «Золотые пески России». Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.

Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.