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Губернатор Кубани утвердил Положение о контроле за продажей энергетиков в крае

В Краснодарском крае запущена система оценки рисков для торговцев энергетиками.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае введен региональный контроль за продажей энергетических напитков несовершеннолетним. Губернатор Вениамин Кондратьев утвердил соответствующее Положение, вступившее в силу 12 марта.

Торговые точки будут классифицированы по уровню риска (низкий, умеренный, средний) в зависимости от количества выявленных нарушений закона о запрете продажи энергетиков детям. Информация о нарушениях будет собираться из различных источников, включая обращения граждан и публикации в СМИ.

«Планируются профилактические визиты в торговые точки», — сказано в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае с 1 сентября введут запрет на продажу энергетиков и тоников в социальных объектах. Депутаты Законодательного собрания региона приняли закон, который запрещает реализацию энергетиков в школах, больницах и спортивных учреждениях.