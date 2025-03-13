Губернатор Кубани утвердил Положение о контроле за продажей энергетиков в крае

Торговые точки будут классифицированы по уровню риска (низкий, умеренный, средний) в зависимости от количества выявленных нарушений закона о запрете продажи энергетиков детям. Информация о нарушениях будет собираться из различных источников, включая обращения граждан и публикации в СМИ.