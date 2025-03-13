Губернатор Демешин представил обновлённый проект кампуса в Хабаровске

Напомним, создавать такие современные кампусы на основе ведущих вузов страны предложил президент России Владимир Владимирович Путин. Предложенная хабаровчанами концепция построить такой мощный образовательный центр на базе Тихоокеанского госуниверситета победила в федеральном конкурсе. Проект уже было прошёл согласования в госэкспертизе. Однако возникли проблемы с концессионером, который должен был заняться возведением объекта. Стройка так и не началась. В соцсетях поползли слухи, а не отказались ли вообще от идеи создать межвузовский кампус в Хабаровске?