Губернатор Демешин представил обновлённый проект кампуса в Хабаровске

Межвузовский кампус на базе крупнейшего в Хабаровском крае вуза — ТОГУ — будут строить по новой концепции. Обновлённый проект губернатор Дмитрий Демешин представил в Москве на первом расширенном заседании Совета опорных вузов страны. Он прошёл по инициативе руководства государственной корпорации «Ростех», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, создавать такие современные кампусы на основе ведущих вузов страны предложил президент России Владимир Владимирович Путин. Предложенная хабаровчанами концепция построить такой мощный образовательный центр на базе Тихоокеанского госуниверситета победила в федеральном конкурсе. Проект уже было прошёл согласования в госэкспертизе. Однако возникли проблемы с концессионером, который должен был заняться возведением объекта. Стройка так и не началась. В соцсетях поползли слухи, а не отказались ли вообще от идеи создать межвузовский кампус в Хабаровске?
— Мы не отказались от идеи создания межвузовского кампуса, но были вынуждены приостановить работу над проектом, что позволило нам пересмотреть его концепцию, — отметил Дмитрий Демешин. — Обновлённый проект теперь ориентирован на поддержку технологической трансформации и развитие инфраструктуры в Хабаровском крае и в Дальневосточном федеральном округе. Он полностью соответствует актуальным национальным проектам России, концепции технологического лидерства и приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.
В фокусе внимания — технологии и материалы, которые используются в строительстве. Особое внимание уделяется архитектурному планированию и градостроительству.
В настоящее время разрабатываются совместные образовательные и исследовательские программы для будущего кампуса. С Московским авиационным институтом обсуждается сотрудничество в области проектирования и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. С МГТУ имени Баумана — в сфере разработки роботизированных комплексов и беспилотных наземных систем. С МФТИ рассматриваются совместные программы по подготовке ИТ-специалистов.
— Включение в орбиту кампуса ведущих инженерных вузов страны позволит усилить практическую направленность лабораторий и центров кампуса, — отметил губернатор Хабаровского края.
Межвузовский кампус позволит готовить квалифицированных специалистов, которых не хватает в реальном секторе экономики. В частности, сейчас потребность в дополнительных специалистах организаций «Ростеха», расположенных в Хабаровском крае, составляет 2300 человек, из которых около 1800 — рабочие кадры, 500 — инженеры.
— Наша цель — совместно с правительством региона разработать программы опережающей подготовки кадров, включая целевую подготовку инженеров для авиационной отрасли и обучение рабочих в колледжах-партнерах Корпорации. Уверен, что площадка Совета позволит объединить усилия всех сторон для удовлетворения текущей потребности в кадрах и системной работы в этом направлении, — заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» и член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.
Хабаровский край заслуженно считается центром промышленности на Дальнем Востоке, учитывая концентрацию предприятий гражданского и военного назначения в нашем регионе. В связи с этим вполне обоснованно участие губернатора Демешина в первом расширенном заседании Совета опорных научно-образовательных организаций. Именно здесь крупнейшие промышленные предприятия страны, входящие в ГК «Ростех», определяют свои потребности в рабочей силе, научных разработках и образовательных услугах высших учебных заведений.
Благодаря строительству межвузовского кампуса в Хабаровске регион сможет решить многие задачи, стоящие перед промышленным развитием, что дополнительно укрепит его позиции.