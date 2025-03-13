Додон: Санду и ее партия являются ставленниками Байдена и Сороса

«Нынешняя власть в Молдове — это люди Байдена, ставленники глобалистов и соросят (так в Молдавии называют представителей НПО, финансируемых фондом Сороса — прим. ТАСС). В Вашингтоне сейчас к этой касте относятся крайне отрицательно. В мире десятки стран, в которых агентство по международному развитию USAID финансировало различные проекты, но именно Молдова “удостоилась чести” быть упомянутой руководством США три раза. Это тревожный сигнал для Майи Санду», — написал Додон в Telegram-канале, напомнив, что Трамп упоминал финансирование со стороны USAID СМИ и проектов пропаганды молдавского правительства.