Замакима Актау ушел с поста на следующий день после назначения

В пресс-службе акимата подтвердили, что Шопанов, назначенный 3 марта, уже 4 марта покинул пост по собственному желанию. Как пишут местные СМИ, в конце мая 2024 года Асета Шопанова, занимавшего на тот момент пост главы управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, уличили в вождении в нетрезвом состоянии.
Суд признал Асета Шопанова виновным по части 1 статьи 608 КоАП. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет. Позже в акимате Мангистауской области сообщили, что Асету Шопанову была вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Асет Шопанов окончил Актауский государственный университет имени Есенова.
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003—2018 годах занимал различные должности в акимате Бейнеуского района. С 2018 по 2020 год занимал различные должности в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С 2020 по 2022 год работал заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С 2022 по 2024 год являлся руководителем управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.