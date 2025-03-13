Замакима Актау ушел с поста на следующий день после назначения

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003—2018 годах занимал различные должности в акимате Бейнеуского района. С 2018 по 2020 год занимал различные должности в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С 2020 по 2022 год работал заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С 2022 по 2024 год являлся руководителем управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.