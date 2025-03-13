Bloomberg узнал о планах Турции отправить миротворцев на Украину

По информации агентства, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится усилить оборонное и экономическое партнерство с Евросоюзом. В обмен он хочет получить гарантии безопасности. Для ЕС сотрудничество с Турцией также выгодно, так как поможет сократить зависимость от США. Партнерство Турции и ЕС может расшириться за счет отправки турецких волонтеров или солдат на Украину.
«По словам лиц, знакомых с вопросом, речь может, в частности, идти об участии турецких военных в украинской миротворческой миссии», — цитирует «Интерфакс» материал Bloomberg.
Источники американского агентства уточнили, что в Турции рассматривают возможность отправки на Украину небоевого контингента, который будет только помогать следить за соблюдением перемирия на линии соприкосновения.
Bloomberg предполагает, что участие Турции в обеспечении безопасности может стать поводом для актуализации темы обновления таможенного союза между ЕС и Турцией, а также предоставления турецким гражданам права безвизового въезда в страны Евросоюза.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 12 марта заявил, что 15 стран готовы участвовать в миссии по обеспечению гарантий безопасности на Украине. Представители оборонных ведомств этих государств пока только обсуждают способы защиты украинских территорий для долгосрочного мира.
11 марта президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главами генштабов стран ЕС, а также Канады, Великобритании и Турции. Одной из тем встречи стало вероятное размещение миротворческого контингента на Украине после урегулирования конфликта.