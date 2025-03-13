Bloomberg узнал о планах Турции отправить миротворцев на Украину

По информации агентства, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится усилить оборонное и экономическое партнерство с Евросоюзом. В обмен он хочет получить гарантии безопасности. Для ЕС сотрудничество с Турцией также выгодно, так как поможет сократить зависимость от США. Партнерство Турции и ЕС может расшириться за счет отправки турецких волонтеров или солдат на Украину.