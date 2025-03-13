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Мэр Новосибирска ответил на слова Валентины Матвиенко о столичных вузах

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале прокомментировал недавние высказывания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости сокращения приема абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Источник: РИА "Новости"

Кудрявцев подчеркнул, что Новосибирск является «точкой притяжения для будущих студентов» и выразил готовность принять амбициозную молодежь.

Дискуссия разгорелась после заявления Матвиенко, которая предложила уменьшить количество абитуриентов из регионов в столичные университеты, аргументируя это тем, что они «собирают студентов со всей страны» и готовят специалистов, которых на рынке труда слишком много.

В ответ на это мэр отметил, что Новосибирск — крупнейший образовательный центр Сибири, где такие университеты, как НГУ, НГТУ, СГУПС и НГУЭУ, внедряют современные программы и создают новые кампусы. В Новосибирске готовят специалистов мирового уровня, особенно в сферах IT, науки и инженерных технологий, добавил Кудрявцев.

Пресс-служба Совета Федерации позже уточнила, что слова Матвиенко не следует воспринимать как официальную инициативу.