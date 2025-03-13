Депутаты на заседании парламента рассмотрят внедрение реестра компаний-должников

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik.На пленарном заседании парламента в четверг молдавским депутатам предстоит рассмотреть во втором чтении восемь законодательных инициатив, сообщили в пресс-службе форума.
Среди них: законопроект, предусматривающий создание базы данных недобросовестных экономических агентов; проект, касающийся Генеральной инспекции карабинеров; законопроект, направленный на предотвращение дискриминации в отношении клиентов интернет-магазинов или услуг.
Парламент также обсудит законопроект, согласно которому лица с тяжелыми формами детской инвалидности и дети-инвалиды будут одновременно получать пособия по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца.
Депутаты также рассмотрят законодательную инициативу, направленную на введение требования о предоставлении заявителем разрешения на подключение электростанций мощностью более 200 кВт финансовых гарантий надлежащего исполнения.
Парламент также намерен ратифицировать ряд соглашений об иностранной помощи. Это Меморандум о взаимопонимании с ООН, который позволит использовать программное обеспечение, предоставляемое бесплатно в течение первых двух лет, для внедрения данных учета имен пассажиров в сфере воздушного транспорта.
Также будет предложено к ратификации Соглашение с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) о строительстве нового пенитенциарного учреждения в Кишиневе.
В первом чтении будет рассмотрен законопроект об электронных коммуникациях, который предусматривает приведение национальной нормативной базы в соответствие с европейским законодательством, а также доступные тарифы на роуминг в странах ЕС.