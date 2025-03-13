Депутаты на заседании парламента рассмотрят внедрение реестра компаний-должников

Парламент также намерен ратифицировать ряд соглашений об иностранной помощи. Это Меморандум о взаимопонимании с ООН, который позволит использовать программное обеспечение, предоставляемое бесплатно в течение первых двух лет, для внедрения данных учета имен пассажиров в сфере воздушного транспорта.