Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах

«Для Иркутской области сотрудничество с Узбекистаном имеет важное значение, так как страна остается одним из основных внешнеторговых партнеров российского региона среди стран СНГ и занимает пятое место по объему экспорта. Отмечалось, что в 2024 году по итогам совместных мероприятий были заключены пять экспортных контрактов на поставку строительных материалов, оказание туристических услуг и услуг по разработке компьютерного обеспечения», — отмечалось на переговорах.