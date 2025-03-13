Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Андижанская область Узбекистана и Иркутская область России намерены расширить многоплановое сотрудничество. В этой связи узбекская делегация во главе с заместителем хокима региона Илхомом Сабировым посетила Иркутскую область, сообщает ИА «Дунё».
На встрече членов узбекской делегации с первым заместителем губернатора Иркутской области Романом Колесовым обсуждался широкий спектр вопросов взаимодействия между Андижанской и Иркутской областями.
Было подчеркнуто, что правительство Иркутской области уделяет серьезное внимание двусторонним взаимовыгодным отношениям и прилагает усилия по их развитию.
«Для Иркутской области сотрудничество с Узбекистаном имеет важное значение, так как страна остается одним из основных внешнеторговых партнеров российского региона среди стран СНГ и занимает пятое место по объему экспорта. Отмечалось, что в 2024 году по итогам совместных мероприятий были заключены пять экспортных контрактов на поставку строительных материалов, оказание туристических услуг и услуг по разработке компьютерного обеспечения», — отмечалось на переговорах.
Упомянуто, что в мае 2024 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о взаимопонимании между субъектами.
Особое внимание стороны уделили развитию совместных проектов, предварительные договоренности о которых были достигнуты во время нескольких взаимных визитов в 2024 году. Так, прорабатывается вопрос о возможности реализации проекта по строительству распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области.
Речь шла о возможности локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании «Медтехсервис», которая выпускает тест-полоски для глюкометров. В 2024 году представитель компании посетил Андижанскую область, в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.
Кроме того, участники обсудили детали соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области, которые планируется подписать в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте в апреле этого года.
Документ предусматривает развитие взаимоотношений в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.
Также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере образования, культуры и туризма.
По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.
Члены узбекской делегации также посетили предприятие ООО «Медтехсервис», которое обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам «Джимейт Лайф», добавили в агентстве.