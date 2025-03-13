В Киеве рассказали о «заключительном акте» президентства Зеленского

Президент России Владимир Путин считает Зеленского нелегитимным главой государства, ссылаясь на то, что формальный срок полномочий украинского лидера истек еще в мае 2024 года. К проведению выборов Киев призвал и нынешний американский президент Дональд Трамп. Руководитель украинского Центризбиркома Олег Диденко говорил, что теоретически выборы на Украине можно провести в 2025 году, но для этого необходимы завершение боевых действий и отмена военного положения.