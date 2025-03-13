«В Ленинградской области с большим вниманием отслеживают информацию об освобождении Курской области и внешнеполитических переговорах РФ, роль Владимира Путина в которых сложно переоценить. Все это происходит прямо сейчас, в отличие от ЕДГ (единый день голосования — ред.), который состоится только в сентябре. Работаем на связи с сотрудниками и руководителями управлений АП по текущим и стратегическим задачам. Не волнуйтесь», — сообщила РИА Новости председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.