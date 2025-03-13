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В Ленобласти прокомментировали сообщения об отставке Дрозденко

В Ленобласти призвали не делать выводов из сообщений о якобы отставке Дрозденко.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. В правительстве Ленинградской области рекомендовали не делать выводов из сообщений неавторизованных источников о якобы отставке губернатора Александра Дрозденко, а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку.

Ранее «Ведомости» сообщили, что вскоре якобы может состояться несколько перестановок среди губернаторов. Об этом рассказали четыре близких к администрации президента (АП) источника газеты. По данным издания, среди субъектов РФ, в которых могут смениться губернаторы, собеседники называют, в частности, Чувашию, Ленинградскую область, Костромскую область и Карелию.

«В Ленинградской области с большим вниманием отслеживают информацию об освобождении Курской области и внешнеполитических переговорах РФ, роль Владимира Путина в которых сложно переоценить. Все это происходит прямо сейчас, в отличие от ЕДГ (единый день голосования — ред.), который состоится только в сентябре. Работаем на связи с сотрудниками и руководителями управлений АП по текущим и стратегическим задачам. Не волнуйтесь», — сообщила РИА Новости председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Она добавила, что «в правительстве Ленинградской области рекомендуют не делать выводов из сообщений неавторизованных источников, “близких к АП”, а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку».