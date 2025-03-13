В муниципалитетах Калининградской области хотят вернуть «одноглавую» систему управления. Вопрос обсуждали на заседании комитета по законодательству регионального Заксобрания.
По мнению депутатов, сегодня у местных жителей возникает непонимание полномочий главы администрации и главы муниципального образования. «Граждане приходят к главам муниципальных образованию и требуют то, что главы муниципального образования не могут дать, потому что они не являются элементом исполнительной власти. Происходит дисбаланс, недопонимание и [ухудшается] отношение людей к власти. Потому что люди потом говорят: “Мы к нему ходили на приём, а он ничего не может предпринять”. При этом во многих муниципалитетах начинаются два центра принятия решений. Что такое два центра принятия решений, вы понимаете: это не вертикаль, а горизонталь, где глава [муниципалитета] по статусу своему является выше, чем глава администрации, но глава администрации является исполнителем, технически он несёт ответственность, в том числе и уголовную», — объяснил председатель Заксобрания Андрей Кропоткин.
Власти хотят объединить должности, как это было раньше. Однако главу администрации и муниципалитета будут избирать не на прямых выборах, а на конкурсной основе.
«Глава городского округа избирается представительным органом городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатом конкурса, на срок полномочий представительного органа городского округа, принявшего решение об избрании лица на должность главы городского округа, и возглавляет местную администрацию», — говорится в тексте законопроекта.
Новая система управления будет вводиться постепенно, по истечению сроков полномочий представительного органа в конкретном муниципалитете. В 2025 году пройдут выборы в местные советы в восьми округах региона. В Калининграде они состоятся в 2026-м. Депутаты профильного комитета одобрили решение, его вынесут на заседание Заксобрания.
Действующую систему управления в Калининграде утвердили в сентябре 2020 года. Глава городского округа избирается из числа депутатов Горсовета. Сегодня им является Олег Аминов. Руководителя администрации Калининграда становится сити-менеджер, которого избирают по конкурсу. Эту должность занимает Елена Дятлова.