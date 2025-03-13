В муниципалитетах Калининградской области хотят вернуть «одноглавую» систему управления

По мнению депутатов, сегодня у местных жителей возникает непонимание полномочий главы администрации и главы муниципального образования. «Граждане приходят к главам муниципальных образованию и требуют то, что главы муниципального образования не могут дать, потому что они не являются элементом исполнительной власти. Происходит дисбаланс, недопонимание и [ухудшается] отношение людей к власти. Потому что люди потом говорят: “Мы к нему ходили на приём, а он ничего не может предпринять”. При этом во многих муниципалитетах начинаются два центра принятия решений. Что такое два центра принятия решений, вы понимаете: это не вертикаль, а горизонталь, где глава [муниципалитета] по статусу своему является выше, чем глава администрации, но глава администрации является исполнителем, технически он несёт ответственность, в том числе и уголовную», — объяснил председатель Заксобрания Андрей Кропоткин.