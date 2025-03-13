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Юрий Слюсарь рассказал, какую поддержку получит город Зверево от правительства Ростовской области

Ростовская область, 13 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил областному минфину выделить дополнительные средства на модернизацию систем оповещения в Звереве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил глава донского региона, город находится близко к границе, вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. Также в городе необходимо капитально отремонтировать ряд важных инфраструктурных объектов — в частном секторе привести в порядок грунтовые дороги протяженностью около 9 км.

«Кроме того, ремонта ждут детский сад “Светлячок” на 120 мест, который был построен еще в 1987 году, и Дом культуры “Дон” на Советской улице 1983 года постройки. На проведение всех работ необходимо финансирование из областного бюджета. Выполнить все в этом году не получится, но до конца 2026 года сделаем», — написал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора Ростовской области поручил главе администрации Зверева Александру Лотареву держать на особом контроле строительство городских очистных сооружений. Это жизненно важный объект, который должен быть сдан также в 2026 году.