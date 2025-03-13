Юрий Слюсарь рассказал, какую поддержку получит город Зверево от правительства Ростовской области

«Кроме того, ремонта ждут детский сад “Светлячок” на 120 мест, который был построен еще в 1987 году, и Дом культуры “Дон” на Советской улице 1983 года постройки. На проведение всех работ необходимо финансирование из областного бюджета. Выполнить все в этом году не получится, но до конца 2026 года сделаем», — написал Юрий Слюсарь.