Юрий Слюсарь рассказал, какую поддержку получит город Зверево от правительства Ростовской области

Как уточнил глава донского региона, город находится близко к границе, вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. Также в городе необходимо капитально отремонтировать ряд важных инфраструктурных объектов — в частном секторе привести в порядок грунтовые дороги протяженностью около 9 км.
«Кроме того, ремонта ждут детский сад “Светлячок” на 120 мест, который был построен еще в 1987 году, и Дом культуры “Дон” на Советской улице 1983 года постройки. На проведение всех работ необходимо финансирование из областного бюджета. Выполнить все в этом году не получится, но до конца 2026 года сделаем», — написал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора Ростовской области поручил главе администрации Зверева Александру Лотареву держать на особом контроле строительство городских очистных сооружений. Это жизненно важный объект, который должен быть сдан также в 2026 году.