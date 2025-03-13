Самолет Уиткоффа пересек границу с Россией

Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, но на карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара, около 11:40 мск он пересек границу между Латвией и Россией.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.