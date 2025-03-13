Соседняя с Беларусью Польша просит США поместить на ее территории ядерное оружие

Президент соседней с Беларусью Польши Анджей Дуда призвал США разместить на территории страны американское ядерное оружие, передает ТАСС.
Вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия Дуда обсуждал со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом. Так, польский лидер считает, что президент США Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или США на территорию Польши. Он заявил, что так как границы НАТО переместились на восток в 1999-м, то 26 лет спустя необходимо переместить и инфраструктуру НАТО на восток.
— Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время, но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь, — прокомментировал польский политик.
К слову, в 2022-м Дуда предлагал это администрации Джо Байдена, но безуспешно.
И недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об ответе на агрессию против Беларуси: «Никто не будет хвататься за ядерную кнопку».
Напомним, что 13 марта Лукашенко вылетел из Минска в Москву на переговоры с Путиным. Президенты проведут переговоры в Кремле.