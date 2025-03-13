Соседняя с Беларусью Польша просит США поместить на ее территории ядерное оружие

Вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия Дуда обсуждал со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом. Так, польский лидер считает, что президент США Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или США на территорию Польши. Он заявил, что так как границы НАТО переместились на восток в 1999-м, то 26 лет спустя необходимо переместить и инфраструктуру НАТО на восток.