Александр Гусев оценил Центр тактической подготовки в Доме офицеров

Интенсивная подготовка курсантов в Доме Офицеров проходит по выходным, однако Центр не пустует и в будни — в это время специалисты прививают навыки участникам движения Юнармия. При обучении задействуют всю материальную базу, это и бронежилеты, и макеты оружия, и оборудование, работающее в интерактивном формате. В Центре получают практические и теоретические знания касательно того, как обращаться с оружием, узнают нюансы тактической медицины, учатся работать с беспилотниками.
Губернатор осмотрел и лазерный тир, разместившийся на втором этаже Дома офицеров. Там можно тренировать прицеливание. А на третьем этаже курсанты Центра тактической подготовки отрабатывают перемещение с оружием. По словам главы региона, навыки, которые можно получить в ходе курса, могут пригодиться не только тем, кто решит связать свою жизнь с Вооруженными силами России, но многим другим категориям населения Воронежской области.
«Мы создавали этот центр, чтобы вы не только интересовались службой в армии, но и могли воспользоваться полученными навыками в гражданской жизни. Здесь не только те, кто планирует связывать жизнь с военной службой. Будут несомненно полезными навыки тактической медицины, а оператор БПЛА — очень перспективная профессия. У нас работает несколько центров по развитию беспилотных летательных систем — в опорном университете, на предприятиях», — отметил губернатор.
Кстати, специалисты Центра ведут просветительскую деятельность и вне стен Дома офицеров. Так, за месяц в рамках проекта «СВОим детям» инструкторы работали с 720 школьниками. Планируется наладить и цикл лекций, посвященных событиям Великой Отечественной войны. А еще в перспективе в Центре будут обучать более сложным тактическим приемам. Ну, а первым выпускникам курса Александр Гусев и Денис Рубащенко вручили сертификаты о завершении обучения в торжественной обстановке.
«Воронежцам, желающим записаться на курс, рекомендуют обращаться в будние дни с 10:00 до 19:00 по номеру +7−473−262−79−09 или в сообщения группы ВК».