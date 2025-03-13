Александр Гусев оценил Центр тактической подготовки в Доме офицеров

«Мы создавали этот центр, чтобы вы не только интересовались службой в армии, но и могли воспользоваться полученными навыками в гражданской жизни. Здесь не только те, кто планирует связывать жизнь с военной службой. Будут несомненно полезными навыки тактической медицины, а оператор БПЛА — очень перспективная профессия. У нас работает несколько центров по развитию беспилотных летательных систем — в опорном университете, на предприятиях», — отметил губернатор.