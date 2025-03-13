Полковник Ходаренок счел упрямство Зеленского причиной поражения ВСУ под Курском

Наконец, нельзя полностью исключать и личную встречу Трампа и Путина в ближайшее время (поскольку далеко не все важные военно-политические вопросы можно результативно обсудить по телефону). Саммит может произойти достаточно внезапно, и информация о встрече глав государств появится в широком доступе только тогда, когда оба лидера будут находиться в комнате для переговоров. Во всяком случае, есть основания полагать, что такой характер саммита сочетается со стилем поведения обоих глав государств.