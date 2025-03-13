Кремль призвал «не сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине

«Послушайте, Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации, они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность. В целом же, что касается возможных, скажем так, позиций, то до того, как эти переговоры начались, — а они еще не начались, давайте не забывать — наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично», — сказал он.