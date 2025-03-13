Блок «Победа» призвал расследовать, какие партии получали деньги от USAID

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Блок «Победа» выступает за создание следственной комиссии в парламенте Молдавии, чтобы выяснить, кто в республике получал средства от Агентства США по международному развитию (USAID), заявил на брифинге депутат Вадим Фотеску.
Следственная комиссия в течении 30 дней должна рассмотреть вопрос финансирования со стороны USAID и сети Сорос и представить выводы парламенту. Администрация США приостановила финансирование через USAID, которое обвиняется в преступлениях, отмывании денег, непрозрачном финансировании, влиянии на политические процессы в различных странах, пропаганде.
По его словам, большие суммы денег были направлены на финансирование некоторых политических партий, в частности партии «Действие и солидарность». Также депутат утверждает, что десятки СМИ получили финансирование для продвижения «строго определенных нарративов и дискредитации политических оппонентов ПДС».
Ранее РИА Новости, анализируя базы общедоступных программ USAID, обнаружило, что Агентство США по международному развитию потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Санду во втором туре.
Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.