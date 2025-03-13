Перспективы освобождения Курской области и контакты с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Совещание по экономике у президента России Владимира Путина сдвинулось с 12 марта на следующую неделю.
Глава государства вечером может провести международный телефонный разговор, «не исключены и другие контакты».
О возможности территориальных уступок
Вошедшие в состав России территории по конституции являются ее регионами: «Это данность».
О перспективах освобождения Курской области
Освобождение Курской области продлится «столько, сколько нужно», но Россия постарается сделать это «как можно быстрее»: «Но никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена».
Россия будет действовать в Курской области так, чтобы сохранить «максимальное количество жизней» своих военных и мирного населения.
Путин счел нужным надеть военную форму во время посещения штаба в Курской области: «Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий».
Об украинском урегулировании
До начала переговоров по Украине «было бы неверным сотрясать небеса» и говорить публично о позициях сторон.
Кремль не подтвердил, что Россия передала США список требований для заключения сделки по Украине: «Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать».
О контактах с США
Переговорщики по Украине со стороны США летят в Россию, запланированы соответствующие контакты: «Мы не будем забегать вперед, потом расскажем».
Собеседником помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца в телефонном разговоре был помощник российского президента Юрий Ушаков.
Процесс передачи от США информации по результатам переговоров с Украиной в Джидде «сейчас в действии».
После двусторонних контактов с представителями американской стороны «наступит уже время обдумывания и формулирования позиции».
О санкциях
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям: «Экономика России достаточно уверенно растет».
Все санкции против России нелегитимны и «должны быть отменены»: «Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными».