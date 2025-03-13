Володин рассказал о скором ужесточении законодательства в отношении иноагентов

Первая инициатива предполагает, что иностранными агентами должны признаваться те, кто содействуют исполнению решений международных организаций, в которых не участвует наша страна (Международный уголовный суд и т.д.). В эту же категорию будут зачислены те, кто помогает властям других стран в деятельности против безопасности России и те, кто вовлекает наших соотечественников (в том числе несовершеннолетних) в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред РФ.