В Омске министр образования сдаст ЕГЭ по математике вместе с родителями

В этом году родители могут попробовать себя в роли выпускников, сдав ЕГЭ по базовой математике. Одним из участников станет министр образования области Ольга Степанова, которая 20 марта посетит гимназию № 19.
Цель акции — помочь родителям лучше понять экзаменационные процедуры и передать свои знания и уверенность детям. Родители смогут пройти весь процесс: от регистрации до получения результатов. Это поможет им объяснить своим детям, как проходит настоящий экзамен, и снять психологическое напряжение, которое часто сопровождает подготовку к ЕГЭ.
В рамках мероприятия пройдет показ того, как организован экзамен: регистрация, рассадка, рабочие места участников и контроль за проведением тестирования. Это поможет родителям увидеть все нюансы и задать интересующие вопросы, что, в свою очередь, поможет им поддержать детей в подготовке.
Акция проводится в Омской области уже восемь лет подряд. Она охватывает все муниципалитеты региона, а в сельских районах экзамены проходят в крупных школах. Участие в ней поможет родителям получить представление о том, как устроен ЕГЭ и какие задания предстоят их детям.
Досрочный период сдачи ЕГЭ намечен на 21 марта — 21 апреля этого года. В нем примут участие 27 человек, включая будущих выпускников и учащихся профессиональных учебных заведений.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году запланирован с 23 мая по 4 июля. Экзамены начнутся с истории, литературы и химии, а математика и русский язык будут сдаваться в последние дни мая.