В Омске министр образования сдаст ЕГЭ по математике вместе с родителями

Акция проводится в Омской области уже восемь лет подряд. Она охватывает все муниципалитеты региона, а в сельских районах экзамены проходят в крупных школах. Участие в ней поможет родителям получить представление о том, как устроен ЕГЭ и какие задания предстоят их детям.