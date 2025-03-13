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В Новосибирске ушел из жизни депутат Заксобрания Александр Козлов

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер депутат законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов.

О его смерти сообщил первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Александр Козлов неоднократно избирался в областной парламент по спискам КПРФ. Он выступал на сессиях заксобрания, поднимая вопросы, связанные с промышленными предприятиями региона и защитой социальных прав трудящихся.

С 2000 по 2021 год Александр Козлов занимал должность председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области. В 2020 году он входил в первую тройку списка кандидатов КПРФ на выборах в заксобрание.

Прощание с Александром Козловым состоится 15 марта.