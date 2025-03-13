В Новосибирске ушел из жизни депутат Заксобрания Александр Козлов

О его смерти сообщил первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.
Александр Козлов неоднократно избирался в областной парламент по спискам КПРФ. Он выступал на сессиях заксобрания, поднимая вопросы, связанные с промышленными предприятиями региона и защитой социальных прав трудящихся.
С 2000 по 2021 год Александр Козлов занимал должность председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области. В 2020 году он входил в первую тройку списка кандидатов КПРФ на выборах в заксобрание.
Прощание с Александром Козловым состоится 15 марта.