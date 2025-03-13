Politico: действия Трампа реанимируют союз Франции и ФРГ

В начале февраля Трамп сделал заявление о том, что страны Евросоюза должны финансово поддерживать Украину на том же уровне, что и США. 12 февраля американский лидер провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского кризиса, что вызвало острую реакцию Евросоюза. Взгляд ЕС на разрешение украинского конфликта не совпадает с американским планом. Европейские государства формируют свою концепцию урегулирования кризиса.