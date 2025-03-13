Politico: действия Трампа реанимируют союз Франции и ФРГ

О влиянии курса Трампа на укрепление союза Франции и Германии пишет Politico.
По мнению европейского издания, президент США разрушает архитектуру безопасности НАТО, требуя от Европы активизировать усилия по обороне своих территорий и защите Украины. Штаты последние 80 лет защищали европейские страны, но теперь им, скорее всего, придется заниматься этим самостоятельно.
Париж уже призвал членов ЕС и Великобританию определиться с оборонным и промышленным курсами. При Олафе Шольце Берлин относился к предложению Франции со скептицизмом. Но теперь французский лидер Эммануэль Макрон нашел «родственную немецкую душу» в будущем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце.
Politico обращает внимание на то, что Берлин и Париж перешли на новый уровень отношений. Об этом свидетельствует заинтересованность Мерца в том, чтобы защиту Германии обеспечивал французский ядерный «зонтик».
«Мерц и Макрон нашли общий язык. <…> Идут интенсивные контакты, которые должны привести к выработке франко-германской повестки дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое правительство Германии приступит к своей работе», — приводят «Ведомости» слова источника Politico.
В начале февраля Трамп сделал заявление о том, что страны Евросоюза должны финансово поддерживать Украину на том же уровне, что и США. 12 февраля американский лидер провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского кризиса, что вызвало острую реакцию Евросоюза. Взгляд ЕС на разрешение украинского конфликта не совпадает с американским планом. Европейские государства формируют свою концепцию урегулирования кризиса.