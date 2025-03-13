Песков назвал богатой повестку переговоров Лукашенко и Путина в Москве 13 марта

Напомним, что переговоры президентов Беларуси и России пройдут в Кремле. Говорится, что сначала Лукашенко и Путин будут общаться в формате «один на один», а затем с расширенном составе с участием членов делегаций. Ожидается, что будут обсуждать вопросы, связанные с развитием сотрудничества двух стран, перспективные направления взаимодействия. Также будут обсуждаться совместная работа в интеграционных форматах, вопросы, касающиеся международной ситуации.