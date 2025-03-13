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Токаев: Казахстан — ключевой партнер Евросоюза в Центральной Азии

Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС.

Источник: Акорда

Глава государства принял Европейского Комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелу. Приветствуя высокого представителя Европейского Союза, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС — важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.

Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии, а Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве создает прочную основу для углубления нашего многопланового взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Йозеф Сикела поблагодарил Президента за возможность встречи и отметил, что ЕС уделяет большое внимание региону.

«Это моя первая значимая миссия в качестве Комиссара по международному партнерству. Неслучайно я принял решение посетить все пять стран Центральной Азии. Это ясно подтверждает намерение Европейского Союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами региона», — сказал еврокомиссар.

Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки с акцентом на реализацию уже имеющихся и новых экономических проектов по развитию транспортных коридоров, логистической инфраструктуры, устойчивой энергетики и цифровых решений.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей координации подходов на международной арене, в том числе в рамках формата «Центральная Азия — Европейский Союз».