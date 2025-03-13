Токаев: Казахстан — ключевой партнер Евросоюза в Центральной Азии

«Это моя первая значимая миссия в качестве Комиссара по международному партнерству. Неслучайно я принял решение посетить все пять стран Центральной Азии. Это ясно подтверждает намерение Европейского Союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами региона», — сказал еврокомиссар.