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Депутаты в Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

Депутаты парламентской группы «Победа» в Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье.

Инициативу выдвинул председатель группы Василий Боля, её поддержали только члены фракции БКС, пишет Sputnik Молдова.

При этом правящая партия «Действие и солидарность» не поддержала призыв, никто из её членов не встал. Кроме того, когда парламентарий говорил о погибших мирных жителях, спикер парламента Игорь Гросу отключил ему микрофон, несмотря на право закончить речь.

В ночь на 11 марта российские силы ПВО уничтожили 337 украинских дронов над регионами страны. При атаке БПЛА на Подмосковье погибли три человека.