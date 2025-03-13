Депутаты в Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

При этом правящая партия «Действие и солидарность» не поддержала призыв, никто из её членов не встал. Кроме того, когда парламентарий говорил о погибших мирных жителях, спикер парламента Игорь Гросу отключил ему микрофон, несмотря на право закончить речь.