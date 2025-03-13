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AP: госсекретаря США ждет холодный прием на встрече министров G7

Госсекретарь США Марко Рубио 13 марта прибыл в живописный канадский городок Ла-Мальбе для двухдневных переговоров с высокопоставленными дипломатами стран «Большой семерки» (G7). Но Рубио, вероятно, придется выслушать множество жалоб от некогда дружественных стран-единомышленников из G7, поскольку все они возмущены политикой нового американского президента, пишет Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В частности, ушат холодной воды на Рубио может вылить Канада, к которой Трамп, похоже, относится наиболее враждебно из-за постоянных разговоров о том, что северный сосед должен стать 51-м штатом США, дополнительных торговых пошлинах и регулярных оскорблений в адрес руководства Канады. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли уже заявила, что на каждой встрече будет «поднимать вопрос о пошлинах, чтобы скоординировать действия с европейцами и оказать давление на американцев», говорится в статье.

Перед визитом в Канаду Рубио уже попытался сгладить слова Трампа насчет «51-го штата США». По его словам, Трамп просто высказал то, что считает «хорошей идеей».

На встрече глав внешнеполитических ведомств G7 не будут обсуждать, как «США собираются захватить Канаду», а сосредоточатся на ситуации на Украине и других общих темах, добавил он.

Что касается пошлин, то Рубио заявил, что партнеры по G7 должны понимать, что это «политическое решение» Трампа для защиты конкурентоспособности США.

Представители стран G7 также могут разойтись во мнениях по поводу конфликта на Украине и отношения к России.

Великобритания и Франция пытаются создать «коалицию доброй воли» якобы для обеспечения прекращения огня на Украине, в том числе с помощью войск на местах. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который заявил, что план будет работать только при наличии гарантий безопасности со стороны США, планирует провести в субботу онлайн-встречу примерно двух десятков стран для обсуждения прогресса в формировании коалиции. До сих пор администрация Трампа отказывалась одобрять подобные планы и категорически заявила, что не намерена отправлять свои войска на Украину.

Также союзники США недовольны предложением Трампа вернуть Россию в состав группы, чтобы восстановить ее до «Большой восьмерки». Ранее американский президент неоднократно говорил, что считает ошибкой исключение России из этой группы.

Кроме того, в США выступили против создания структур в рамках G7 для отслеживания обхода антироссийских санкций и действий российского «теневого флота». Вашингтон также призвал смягчить формулировки G7 в отношении России.

Рубио отмахнулся от вопроса, ожидает ли он жесткого приема от своих коллег:

А мне следует чего-то опасаться? Они пригласили нас — мы намерены поехать. Можно и не ехать. Но мне кажется, что это только усугубит ситуацию.

Марко Рубио
госсекретарь США

Примечательно, что в феврале Рубио пропустил встречу в ЮАР министров иностранных дел G20 — более крупной, но менее влиятельной группы, в которую входят развивающиеся страны, — якобы из-за опасений, что повестка дня той встречи не соответствовала политике администрации Трампа.