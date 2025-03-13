AP: госсекретаря США ждет холодный прием на встрече министров G7

Великобритания и Франция пытаются создать «коалицию доброй воли» якобы для обеспечения прекращения огня на Украине, в том числе с помощью войск на местах. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который заявил, что план будет работать только при наличии гарантий безопасности со стороны США, планирует провести в субботу онлайн-встречу примерно двух десятков стран для обсуждения прогресса в формировании коалиции. До сих пор администрация Трампа отказывалась одобрять подобные планы и категорически заявила, что не намерена отправлять свои войска на Украину.