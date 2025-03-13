AP: госсекретаря США ждет холодный прием на встрече министров G7

В частности, ушат холодной воды на Рубио может вылить Канада, к которой Трамп, похоже, относится наиболее враждебно из-за постоянных разговоров о том, что северный сосед должен стать 51-м штатом США, дополнительных торговых пошлинах и регулярных оскорблений в адрес руководства Канады. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли уже заявила, что на каждой встрече будет «поднимать вопрос о пошлинах, чтобы скоординировать действия с европейцами и оказать давление на американцев», говорится в статье.
Перед визитом в Канаду Рубио уже попытался сгладить слова Трампа насчет «51-го штата США». По его словам, Трамп просто высказал то, что считает «хорошей идеей».
На встрече глав внешнеполитических ведомств G7 не будут обсуждать, как «США собираются захватить Канаду», а сосредоточатся на ситуации на Украине и других общих темах, добавил он.
Что касается пошлин, то Рубио заявил, что партнеры по G7 должны понимать, что это «политическое решение» Трампа для защиты конкурентоспособности США.
Великобритания и Франция пытаются создать «коалицию доброй воли» якобы для обеспечения прекращения огня на Украине, в том числе с помощью войск на местах. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который заявил, что план будет работать только при наличии гарантий безопасности со стороны США, планирует провести в субботу онлайн-встречу примерно двух десятков стран для обсуждения прогресса в формировании коалиции. До сих пор администрация Трампа отказывалась одобрять подобные планы и категорически заявила, что не намерена отправлять свои войска на Украину.
Также союзники США недовольны предложением Трампа вернуть Россию в состав группы, чтобы восстановить ее до «Большой восьмерки». Ранее американский президент неоднократно говорил, что считает ошибкой исключение России из этой группы.
Кроме того, в США выступили против создания структур в рамках G7 для отслеживания обхода антироссийских санкций и действий российского «теневого флота». Вашингтон также призвал смягчить формулировки G7 в отношении России.
Рубио отмахнулся от вопроса, ожидает ли он жесткого приема от своих коллег:
А мне следует чего-то опасаться? Они пригласили нас — мы намерены поехать. Можно и не ехать. Но мне кажется, что это только усугубит ситуацию.
Примечательно, что в феврале Рубио пропустил встречу в ЮАР министров иностранных дел G20 — более крупной, но менее влиятельной группы, в которую входят развивающиеся страны, — якобы из-за опасений, что повестка дня той встречи не соответствовала политике администрации Трампа.